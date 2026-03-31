Abodi Ministro per lo Sport | Indagini San Siro? Bene fare chiarezza

Il Ministro per lo Sport ha espresso la sua opinione riguardo alle indagini in corso su San Siro, affermando che è importante fare chiarezza sulla situazione. Ha commentato la vicenda che coinvolge il Comune di Milano e due club della città, sottolineando la necessità di approfondimenti giudiziari per chiarire i fatti. La dichiarazione è arrivata in un momento di particolare attenzione mediatica sulla questione.

Il Ministro per lo Sport, Andrea Abodi, è intervenuto con fermezza sul terremoto giudiziario che sta colpendo il Comune di Milano e i due club meneghini. A margine delle celebrazioni per il 25° anniversario del Servizio Civile Universale a Rozzano, l’esponente del governo ha espresso pieno appoggio all’operato della magistratura riguardo l’inchiesta sulla vendita di San Siro. “ Quando ci sono situazioni che devono essere investigate, dobbiamo sottolineare con soddisfazione il fatto che si voglia fare chiarezza da un lato e pulizia dall’altra “, ha dichiarato Abodi, evidenziando la necessità di trasparenza nei processi amministrativi sportivi. Per il Ministro, le ombre sulla compravendita del Meazza non devono essere considerate un caso isolato, ma uno specchio delle dinamiche civili. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Vendita San Siro, interviene il Ministro Abodi: «Ben venga il fatto che si voglia fare chiarezza». Ecco cosa ha detto!Vendita San Siro, interviene il Ministro Abodi: «Ben venga il fatto che si voglia fare chiarezza». Mucci (Sgs) chiama il ministro dello Sport Abodi: "Bene l’avvio dell’iter di realizzazione del nuovo playground sportivo allo Zen"“Ho espresso a nome del Sgs il più sincero compiacimento e ringraziamento per l’attenzione e il concreto impegno del Ministro, per l’avvio dell’iter...