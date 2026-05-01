Un pensionato residente in provincia di Asti ha vinto circa 93 mila euro al Superenalotto. La somma sarà destinata a interventi per migliorare il canile della zona, con l’obiettivo di aiutare i cani senza famiglia. La vincita rappresenta una cifra significativa per il pensionato, che ha deciso di utilizzarla per sostenere il benessere degli animali abbandonati. La notizia ha attirato l’attenzione locale e tra gli appassionati di gioco.

Un pensionato che vive in provincia di Asti ha vinto al Superenalotto la cifra di 92.789,35 euro. Investirà i soldi per il benessere dei cani senza famiglia, destinando la vincita ai lavori necessari per migliorare il canile locale.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Leggi anche: 10 mila cani randagi uccisi a Tecámac, una città del Messico: incriminata l’ex Sindaca, rischia 6 anni di carcere

A Torino Santa Rita un giocatore ha vinto 50mila euro al Superenalotto Superstar, ma non ha incassato la vincitaA Torino c'è un giocatore sbadato che ha vinto 50mila euro al concorso Superenalotto Superstar lo scorso 20 dicembre 2025 e che non ha ancora...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: La storia del pensionato di Castagnole Monferrato che ha vinto 93 mila euro al Superenalotto e li userà per fare del bene ai cani randagi; Asti, pensionato vince quasi 93 mila euro e realizza il suo sogno: costruire un canile; Pensionato piemontese vince 92mila euro al SuperEnalotto e dona i soldi ai cani; Asti, vince 93 mila euro al Superenalotto e dona tutto ai cani: Costruirò un rifugio per loro.

La storia del pensionato di Castagnole Monferrato che ha vinto 93 mila euro al Superenalotto e li userà per fare del bene ai cani randagiUn pensionato che vive in provincia di Asti ha vinto al Superenalotto la cifra di 92.789,35 euro. Investirà i soldi per il benessere dei cani senza famiglia, destinando la vincita ai lavori necessari ... fanpage.it

Sisal, pensionato vince oltre 92mila euro al SuperEnalotto e li dona a un canileProtagonista della vincita è Luciano Quaglia, pensionato originario di Genova, conosciuto per uno stile di vita semplice e per la profonda dedizione verso gli animali ... affaritaliani.it

Para quem gosta de vinhos, segue um post da história de resgate de uma uva no Piemonte. Vale também como sugestão de lugar a conhecer. A uva Ruchè. O local Castagnole Monferrato, Asti. https://www.facebook.com/share/p/18d3GZQnRT/ - facebook.com facebook