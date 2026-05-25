Circa 6.000 persone si sono radunate lungo il lungomare di una città della regione, trasformando la passeggiata in un’area affollata e vivace. Famiglie, bambini e gruppi di amici hanno riempito la zona, tra musica, giochi e decorazioni colorate. L’atmosfera ricorda quella di una grande festa pubblica, con le vie e i locali pieni di persone che condividono momenti di svago.

Il lungomare pieno come una piazza durante i grandi eventi: famiglie ovunque, musica, giochi e colori. È lì, alla Sassonia, che ieri si è vista l’immagine di una città intera restituita ai bambini. Non in senso fisico, certo, perché il cuore della festa era viale Adriatico, ma simbolicamente sì: " Fano Città da Giocare " ha trasformato la Sassonia in una gigantesca festa all’aria aperta, richiamando circa 6mila persone nelle due giornate di eventi. Bambini seduti sui marciapiedi davanti agli spettacoli, file ai laboratori, musica lungo tutto il viale ecc.. Per ore la Sassonia è diventata un enorme parco giochi diffuso, animato da oltre 70 associazioni tra sport, laboratori, esibizioni musicali, attività per le scuole e volontariato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fano città da giocare. Assalto dei 6mila in Sassonia. Bimbi e famiglie i padroni

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