Il lungomare di Fano è stato chiuso al traffico e blindato per consentire ai bambini di giocare liberamente. Le autorità hanno istituito un'area pedonale temporanea lungo il lungomare, permettendo ai più piccoli di muoversi senza rischi. Nessun veicolo può accedere nell’area, che rimarrà dedicata esclusivamente ai giochi e alle attività infantili. La misura mira a favorire momenti di svago e socializzazione tra i bambini, senza interventi di altri tipi di intrattenimento o eventi.

di Tiziana Petrelli Fano è la città delle bambine e dei bambini. E oggi, più che uno slogan, lo si vede davvero. Basta passeggiare alla Sassonia, guardare il lungomare riempito di colori, laboratori, spettacoli e famiglie per capire come " La Città da Giocare " continui a trasformare per due giorni un pezzo di città in uno spazio pensato a misura dei più piccoli. La festa è cominciata già ieri sera, in Largo Rastatt davanti a un palco pieno di bambini con gli occhi alzati verso il cielo. Perché per la prima volta "La Città da Giocare" ha avuto una sua lunga notte, spalmandosi così su due giornate: il grande evento dedicato ai diritti dell’infanzia ha aperto la serata con "Spettacoli sotto le stelle", trasformando Largo Rastatt in un piccolo teatro all’aperto tra musica, danza e famiglie sedute lungo il viale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sassonia blindata per i bambini. Il lungomare è tutto da giocare

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