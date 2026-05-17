A Fano, alle prime luci dell’alba di questa domenica, circa duemila persone si sono radunate nella zona di Sassonia per ascoltare Brunori Sas. L’evento ha attirato un grande pubblico, che si è presentato presto per assistere alla performance del cantautore. La piazza si è riempita di spettatori, molti dei quali si sono mossi in modo spontaneo e tranquillo, creando un’atmosfera silenziosa e partecipata. La manifestazione si è svolta senza incidenti, con le forze dell’ordine presenti sul posto.

Fano (Pesaro e Urbino) domenica 17 maggio 2026 – C’è chi la domenica mattina spegne la sveglia e si gira dall’altra parte. E chi, invece, alle 7 era già in Sassonia, davanti al mare, per ascoltare Brunori Sas. Largo Rastatt si è riempito quando la città era ancora a metà tra il sonno e il giorno: aria fresca, profumo di salsedine, felpe sulle spalle e il passo lento di chi si è alzato presto, ma sa che ne valeva la pena. Il concerto all’alba del cantautore calabrese ha chiuso Sopravènto, il festival musicale a firma Colapesce Dimartino dedicato al mare e alla pesca, organizzato da Rebel House. Un appuntamento insolito, quasi poetico, che ha trasformato il lungomare di Sassonia in una platea naturale affacciata sull’Adriatico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fano si sveglia sulle note di Brunori Sas: duemila persone all’alba in Sassonia

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