A Caprese Michelangelo, una famiglia vive nel bosco da sette mesi senza avere contatti con i figli. I genitori, Harald e Nadia, sono stati intervistati in un programma televisivo. La coppia ha dichiarato di non aver avuto comunicazioni con i figli durante tutto il periodo. La situazione, che si aggiunge a un altro caso analogo nella zona, è oggetto di attenzione da parte delle autorità. Non sono stati forniti dettagli sulle ragioni di questa separazione prolungata.

Non solo la famiglia nel bosco di Palmoli, in Abruzzo. In Toscana, a Caprese Michelangelo, c’è una situazione per certi versi simile, due bambini di 9 e 5 anni allontanati dai genitori e ora in una comunità protetta. “È un dolore al cuore quando non sappiamo niente dei nostri figli”, dicono in tv i genitori Harald e Nadia, che non vedono i loro due figli da ben 7 mesi. Famiglia nel bosco, l'altro caso a Caprese Michelangelo I genitori Harald e Nadia non vedono i figli da 7 mesi Il caso di Caprese Michelangelo Famiglia nel bosco, l’altro caso a Caprese Michelangelo Nell’ultima puntata del 24 maggio di Fuori dal Coro su Rete 4 è andata in onda una intervista a Nathan Trevallion, il papà della famiglia nel bosco. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, l'altro caso a Caprese Michelangelo: genitori Harald e Nadia non sentono i figli da 7 mesi

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Famiglia nel bosco, un altro caso in provincia di Arezzo - 1mattina News 04/12/2025

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