Famiglia nel bosco l' altro caso a Caprese Michelangelo | genitori Harald e Nadia non sentono i figli da 7 mesi

Da virgilio.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Caprese Michelangelo, una famiglia vive nel bosco da sette mesi senza avere contatti con i figli. I genitori, Harald e Nadia, sono stati intervistati in un programma televisivo. La coppia ha dichiarato di non aver avuto comunicazioni con i figli durante tutto il periodo. La situazione, che si aggiunge a un altro caso analogo nella zona, è oggetto di attenzione da parte delle autorità. Non sono stati forniti dettagli sulle ragioni di questa separazione prolungata.

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Non solo la famiglia nel bosco di Palmoli, in Abruzzo. In Toscana, a Caprese Michelangelo, c’è una situazione per certi versi simile, due bambini di 9 e 5 anni allontanati dai genitori e ora in una comunità protetta. “È un dolore al cuore quando non sappiamo niente dei nostri figli”, dicono in tv i genitori Harald e Nadia, che non vedono i loro due figli da ben 7 mesi. Famiglia nel bosco, l'altro caso a Caprese Michelangelo I genitori Harald e Nadia non vedono i figli da 7 mesi Il caso di Caprese Michelangelo Famiglia nel bosco, l’altro caso a Caprese Michelangelo Nell’ultima puntata del 24 maggio di Fuori dal Coro su Rete 4 è andata in onda una intervista a Nathan Trevallion, il papà della famiglia nel bosco. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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