Dopo 120 giorni trascorsi in una casa famiglia, una famiglia coinvolta in un caso nel bosco si è recata oggi a Palazzo Madama per un incontro con un rappresentante del governo. L’obiettivo è rivolgersi alle autorità per chiedere di poter riabbracciare i figli. La visita si è svolta alla presenza di alcuni membri della famiglia e di rappresentanti istituzionali.

Dopo 120 giorni in casa famiglia, il caso della famiglia nel bosco arriva a Palazzo Madama. Tra pareri opposti e una richiesta urgente di ricongiungimento, i Trevallion saranno ricevuti oggi da Ignazio La Russa Catherine BirminghameNathan Trevallion, i genitori della ormai celebre famiglia nel bosco, saranno oggi al Senato per un incontro con il presidente del SenatoIgnazio La Russa. L’obiettivo è l’appello al ricongiungimento dopo che, prima il padre poi la madre, sono stati allontanati dai figli. Infatti i bambini, una femmina di otto anni e due gemelli di sette anni, vivono da ormai120 giorni in una casa famigliaper ordine del Tribunale dei Minori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Famiglia nel bosco, oggi genitori ricevuti da La Russa: appello per riabbracciare i figli

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