Famiglia nel bosco il Tribunale sceglie la scuola pubblica | Socializzazione necessaria per i tre bambini

Il Tribunale ha deciso che i tre figli della famiglia che viveva in isolamento tra le montagne abruzzesi devono frequentare una scuola pubblica. La motivazione principale è la necessità di socializzare, considerata importante per lo sviluppo dei bambini. La decisione segue una lunga vicenda legale riguardante le condizioni di vita della famiglia e il percorso scolastico dei minori. La scelta è stata comunicata nelle ultime settimane.

La lunga vicenda dei tre figli della cosiddetta “famiglia nel bosco” che vivevano in condizioni di isolamento tra le montagne abruzzesi – ha registrato nelle ultime settimane una svolta sul fronte dell’istruzione. Secondo quanto ricostruito da Corrado Zunino su La Repubblica, i tre bambini affronteranno entro un mese un esame di controllo davanti a una commissione di insegnanti. L’iscrizione risale allo scorso aprile, ma solo ora la notizia è emersa. La prova serve a valutare quanto hanno imparato con la maestra in pensione Lidia Camilla Vallarulo, che dal 13 gennaio li segue nella casa accoglienza di Vasto. La bambina più grande, che sta studiando le moltiplicazioni, sarà giudicata per capire se può entrare in quarta o se deve recuperare l’intera terza. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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