Famiglia nel bosco il coordinamento Care | La polemica pubblica mette a rischio i diritti dei bambini

Una famiglia si trova nel bosco mentre il coordinamento Care interviene per tutelare i bambini coinvolti. Secondo il coordinamento, le polemiche pubbliche che si sono scatenate rischiano di mettere a rischio i diritti dei minori e di mettere in discussione il lavoro di chi si occupa della loro tutela. La questione riguarda quindi aspetti legati alla tutela dei più giovani e alle critiche rivolte alle figure responsabili di questa funzione.

«Quando la polemica pubblica finisce per colpire i luoghi della tutela e chi vi lavora, non si stanno difendendo i bambini: si stanno mettendo in discussione i loro diritti». Lo ha dichiarato all'agenzia Agi Anna Guerrieri, presidente del Coordinamento delle associazioni familiari adottive e affidatarie (Care).

Famiglia nel bosco, camper della solidarietà nei pressi del casolare: "Presidio per i diritti dei bambini"

Famiglia nel bosco, perché Roberta Bruzzone difende i giudici: «Bravi genitori, ma così i diritti dei bambini non sono rispettati»

Famiglia nel bosco, Crepet spiazza Berlinguer: I bambini non sono proprietà dei genitori

Famiglia del bosco, il papà: Voglio i bimbi a casa ma finché non accade meglio stiano qui. Rafforzata la vigilanza alla presidente del Tribunale dei minori

Doveva essere un nuovo inizio. Una nuova casa. Una nuova famiglia. Una nuova vita. E invece, per il cane Gennaro, quel giorno a Saint-Malo, Francia, si è trasformato in un incubo.

La maggioranza prepara un ddl ad hoc per la famiglia nel bosco, con un occhio alla propaganda.