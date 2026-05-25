I tre bambini della famiglia Trevallion e Birmingham frequenteranno la scuola pubblica. Sono stati iscritti all’esame di verifica, che si terrà entro un mese, per accedere alle classi ordinarie. La decisione segue un periodo passato nel bosco, lontano dai sistemi scolastici ufficiali. La famiglia ha comunicato che i bambini inizieranno le lezioni nel prossimo futuro, dopo aver superato la prova di ammissione.

Arrivano importanti novità per la famiglia Trevallion e Birmingham: i tre bambini frequenteranno la scuola pubblica, sono già stati iscritti all'esame di verifica per accedere alle classi che li accoglieranno. Trova dunque conferma la notizia circolata nei giorni scorsi, inizialmente smentita dall'avvocato di Nathan e Catherine, Simone Pillon. A quanto pare i piccoli frequenteranno davvero le lezioni presso un istituto scolastico. Del resto, fra le tante questioni contestate alla famiglia nel bosco, c'erano proprio la lacunosa istruzione scolastica e la carenza di socializzazione. Stando a quanto riportato da Repubblica, i bambini, contro la volontà di Nathan e Catherine, sono già stati da tempo iscritti alla scuola pubblica ed entro un mese (30 giugno) dovranno sostenere un esame di verifica e controllo per essere ammessi alle classi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Famiglia nel bosco, i bambini frequenteranno la scuola pubblica. Entro un mese l'esame di verifica

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