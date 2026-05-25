Un padre ha rotto il silenzio riferendo che Catherine desidera collaborare. Nel frattempo, si attende il ritorno dei figli nella nuova abitazione. I bambini sono ancora ospitati in una casa famiglia a Vasto, mentre il padre racconta l’attesa di riunirli. La famiglia si trova nel bosco, e la comunicazione è arrivata attraverso le parole del padre.

Chieti - Nathan Trevallion racconta l’attesa del ritorno dei figli nella nuova casa: i bambini sono ancora nella casa famiglia di Vasto. La vicenda della famiglia nel bosco torna al centro dell’attenzione con le parole di Nathan Trevallion, padre dei tre bambini attualmente ospitati in una casa famiglia a Vasto. In un’intervista al programma “Fuori dal coro”, in onda su Rete4, l’uomo ha parlato della situazione familiare, del rapporto con la moglie Catherine Birmingham e della speranza di poter riabbracciare presto i figli nella nuova abitazione. Secondo Trevallion, Catherine sarebbe oggi disposta a collaborare con le istituzioni per il benessere dei bambini. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Famiglia nel bosco, il padre rompe il silenzio: “Catherine vuole collaborare”

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