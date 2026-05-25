Tre bambini cresciuti in un bosco sono stati iscritti a scuola contro la volontà dei genitori. I figli, che fin dall'infanzia hanno vissuto tra gli alberi, si preparano ora a sostenere un esame davanti a una commissione di insegnanti nelle prossime settimane. Un parere di un adulto vicino ai bambini segnala che i piccoli manifestano molta rabbia e disagio.

Tre bambini cresciuti tra gli alberi, lontani da aule e banchi, che tra poche settimane dovranno affrontare un esame davanti a una commissione di docenti. La vicenda della "famiglia nel bosco" segna una nuova svolta: i figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham sono stati iscritti alla scuola pubblica, nonostante la contrarietà dei genitori. L'esame di verifica si terrà entro il 30 giugno, e non si tratta di un semplice passaggio burocratico: i gemelli di sette anni, un maschio e una femmina, saranno valutati da una commissione di insegnanti per verificare l'accesso alla seconda elementare, mentre la sorella maggiore, di nove anni, dovrà sostenere un esame per stabilire se potrà accedere alla quarta o se dovrà ripetere la terza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Famiglia nel bosco, i figli iscritti a scuola contro la volontà dei genitori. Nathan: “Bimbi con tanta rabbia”

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Famiglia nel bosco, primo giorno di scuola per i bimbi: parla la maestra

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