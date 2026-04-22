Famiglia nel bosco i Trevallion alla Camera | Mai vista tanta crudeltà verso dei bimbi Poi Catherine legge una lettera scritta dai figli

Una famiglia si è rivolta alla Camera dei Deputati, denunciando la crudeltà subita dai propri figli nel corso di un periodo difficile. La madre ha letto una lettera scritta dai figli, in cui si parla di sofferenza e di un'esperienza simile a un incubo senza fine. La famiglia ha espresso la propria consapevolezza riguardo alle condizioni dei bambini, sottolineando che a casa sarebbero stati curati e amati.

«Abbiamo consapevolezza della sofferenza dei nostri bambini. A casa sarebbero accuditi e amati. È come vivere un incubo senza fine: ho visto la loro sofferenza, è qualcosa di terribile. Mi sento impotente, e ancora di più proprio perché sono una donna». Con queste parole Catherine Birmingham, la mamma della cosiddetta “ famiglia nel bosco ”, ha aperto la conferenza stampa alla Camera convocata dalla presidente della Commissione Infanza Michela Vittoria Brambilla, denunciando quella che definisce una situazione di forte sofferenza per i figli e affermando di non aver mai conosciuto una forma di « crudeltà così estrema ». La donna ha poi condiviso anche un messaggio ricevuto da uno dei bambini nel giorno del suo compleanno, in cui il piccolo le fa gli auguri.🔗 Leggi su Open.online

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