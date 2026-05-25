Famiglia nel bosco i bambini iscritti in una scuola ma prima dovranno sostenere un esame
Due gemelli di sette anni devono affrontare un esame di accesso alla seconda elementare, anche la loro sorella sarà sottoposta a un test. La famiglia vive in una zona boschiva e ha scelto di iscrivere i bambini a questa scuola. L'esame è previsto prima dell'inizio dell'anno scolastico. La procedura riguarda tutti gli studenti che intendono passare di livello scolastico. La scuola ha comunicato le date ufficiali delle prove.
I bambini della famiglia nel bosco sono stati iscritti alla scuola pubblica. Lo riporta la Repubblica, la quale aggiunge che, nonostante la contrarietà dei genitori Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, a giugno, i tre dovranno sostenere un esame di controllo seguito dall'ammissione alla scuola primaria., Sempre stando al quotidiano, l'iscrizione all'esame è stata attivata ad aprile, ma è emersa soltanto adesso. I gemelli di sette anni sosterranno il test di accesso alla seconda elementare: se non saranno ritenuti idonei partiranno dalla prima. La loro sorella maggiore (di nove anni), invece, sosterrà l'esame della scuola vigilante (un istituto a otto chilometri da Palmoli) per capire se potrà accedere alla quarta elementare o se dovrà riprendere dalla terza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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