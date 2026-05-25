Famiglia nel bosco i bambini iscritti in una scuola ma prima dovranno sostenere un esame

Da tgcom24.mediaset.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due gemelli di sette anni devono affrontare un esame di accesso alla seconda elementare, anche la loro sorella sarà sottoposta a un test. La famiglia vive in una zona boschiva e ha scelto di iscrivere i bambini a questa scuola. L'esame è previsto prima dell'inizio dell'anno scolastico. La procedura riguarda tutti gli studenti che intendono passare di livello scolastico. La scuola ha comunicato le date ufficiali delle prove.

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I bambini della famiglia nel bosco sono stati iscritti alla scuola pubblica. Lo riporta la Repubblica, la quale aggiunge che, nonostante la contrarietà dei genitori Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, a giugno, i tre dovranno sostenere un esame di controllo seguito dall'ammissione alla scuola primaria., Sempre stando al quotidiano, l'iscrizione all'esame è stata attivata ad aprile, ma è emersa soltanto adesso. I gemelli di sette anni sosterranno il test di accesso alla seconda elementare: se non saranno ritenuti idonei partiranno dalla prima. La loro sorella maggiore (di nove anni), invece, sosterrà l'esame della scuola vigilante (un istituto a otto chilometri da Palmoli) per capire se potrà accedere alla quarta elementare o se dovrà riprendere dalla terza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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