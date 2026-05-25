Famiglia chiede in risarcimento quasi 900mila euro al MIM per lo studente che si sarebbe lanciato nel vuoto a Torino

I genitori di uno studente di liceo hanno presentato una richiesta di risarcimento di circa 900.000 euro contro il Ministero dell'Istruzione. La richiesta si riferisce a un episodio in cui lo studente si sarebbe lanciato nel vuoto a Torino. La famiglia ritiene che ci siano responsabilità da parte dell'ente nell'incidente che ha coinvolto il giovane. La causa è attualmente in corso e riguarda aspetti legati alla tutela e alla sicurezza degli studenti.

Sarebbe di quasi 900mila euro la richiesta di risarcimento avanzata dai genitori di un liceale nei confronti del dicastero dell’Istruzione. A riferire la notizia è il quotidiano Repubblica, ricostruendo i drammatici contorni di una vicenda che risalirebbe a maggio 2024. Protagonista del caso un giovane, all’epoca iscritto al secondo anno del liceo Cambridge presso il Convitto Umberto I di Torino, il quale si sarebbe lanciato nel vuoto in seguito a una situazione scolastica descritta come carica di tensioni. Il clima sarebbe precipitato durante la restituzione di una prova scritta. Stando a quanto riportato, l’insegnante di greco avrebbe mosso pesanti critiche all’alunno di fronte al resto della classe, accusandolo di scarsa onestà. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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