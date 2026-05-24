Un insegnante ha insultato uno studente in classe, chiamandolo “una delusione umana”. Lo studente, in seguito, ha tentato il suicidio e si trova in ospedale, dove rischia di perdere l’uso del piede sinistro. La famiglia ha presentato una richiesta di risarcimento di quasi un milione di euro al Ministero dell’Istruzione. L’incidente è avvenuto in un liceo di Torino. Lo studente si è salvato per miracolo.

Era maggio 2024. Nei giorni successivi, nel tentativo di recuperare il voto e il rapporto con la professoressa, il ragazzo si sarebbe presentato a scuola intenzionato a farsi interrogare ma l'insegnante non era presente in classe. Da qui, una forte agitazione, la corsa nel bagno del proprio piano e il gesto estremo: il salto dalla finestra (che era stata dichiarata inagibile). Per un miracolo, lo studente si è salvato cadendo su una macchina parcheggiata sotto la finestra ma rischia di perdere completamente l'uso del piede sinistro. Come riferisce Repubblica, «i consulenti hanno rilevato un rapporto non normale tra Pietro e la sua insegnante di greco», definendo il gesto dello studente un «burnout» dato da un profondo stato di malessere psicofisico. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Sei una delusione umana», insegnante umilia uno studente in classe e lui tenta il suicidio: la famiglia chiede un risarcimento di quasi un milione di euro al Ministero

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