Bambino col cuore bruciato la famiglia di Domenico chiede al Monaldi un risarcimento di 3 milioni di euro

La famiglia di un bambino con gravi ustioni al cuore ha presentato una richiesta di risarcimento di tre milioni di euro al Monaldi. L’avvocato che rappresenta i genitori ha denunciato una mancanza di assistenza o intervento da parte dell’ospedale, senza fornire dettagli aggiuntivi. La vicenda è al centro di un procedimento legale avviato nei confronti dell’istituto sanitario.

Non si placa la polemica tra la famiglia del piccolo Domenico, morto dopo un trapianto di cuore, e i vertici dell’ospedale Monaldi di Napoli. In una lettera inviata anche al governatore della Campania, l’avvocato Francesco Petruzzi ha denunciato “l’indifferenza e l’opacità” dell’azienda sanitaria di fronte alla richiesta di risarcimento di 3 milioni di euro chiesto dalla famiglia Caliendo-Mercolino. Cuore bruciato, la famiglia di Domenico chiede un risarcimento di 3 milioni di euro La proposta di raggiungere un accordo bonario in via stragiudiziale per il risarcimento è stata avanzata dall’avvocato Petruzzi dopo il funerale di Domenico, il bimbo con il “cuore bruciato”. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Bambino col cuore bruciato, la famiglia di Domenico chiede al Monaldi un risarcimento di 3 milioni di euro Articoli correlati Cuore bruciato, la famiglia del piccolo Domenico chiede 3 milioni di risarcimento al Monaldi. L’ospedale: “Valutazioni in corso”Ancora tensione tra la famiglia del piccolo Domenico – il bimbo morto il 21 febbraio in seguito a un trapianto di cuore non andato a buon fine – e... La famiglia del piccolo Domenico chiede 3 milioni di risarcimento al Monaldi. L’ospedale non rispondeL'avvocato Petruzzi che difende la famiglia del piccolo Domenico: "Ci appelliamo al Presidente Fico, chiediamo le dimissioni della dirigenza del... Aggiornamenti e notizie su Bambino col cuore bruciato la famiglia... Temi più discussi: Cuore bruciato, caposala del Monaldi parla della situazione di panico alla scoperta dell'organo congelato; Domenico morto col cuore bruciato, al Monaldi inizia ispezione straordinaria della Regione; La morte del piccolo Domenico: due medici indagati anche per falso, modifiche alla cartella clinica; Cuore bruciato, il direttore generale del Monaldi rompe il silenzio sugli errori nel caso del piccolo Domenico. Bimbo col cuore bruciato, la rabbia della madre Patrizia: Sembra un film, nemmeno le lacrime mi servono piùProsegue l'inchiesta sulla morte del bimbo col cuore bruciato: ispettori all'ospedale Monaldi, attesa per l'analisi di un cellulare sequestrato ... virgilio.it Cuore bruciato, caposala del Monaldi parla della situazione di panico alla scoperta dell'organo congelatoIl caposala Francesco Farinaceo del Monaldi ha ricostruito i momenti del trapianto: la sua verità relativamente al caso di Domenico, il bimbo dal cuore bruciato ... virgilio.it Giallo a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo dove i vigili del fuoco hanno recuperato, in un laghetto artificiale, i cadaveri di una donna e di un bambino di circa un anno. L’intervento è scattato a seguito dell’allarme lanciato da un passante che ha notato i du - facebook.com facebook Una donna e un bambino trovati morti in un laghetto a Rovigo x.com