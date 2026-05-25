False pizze made in Italy | perquisizioni anche a Napoli

La guardia di finanza ha sequestrato circa 5mila pizze e pinse precotte etichettate come “Made in Italy” nel porto di Barletta. Le autorità hanno effettuato perquisizioni anche a Napoli, nell’ambito di un’operazione contro prodotti alimentari falsificati. Le pizze sequestrate erano state preparate e commercializzate con false indicazioni di origine italiana.

Circa 5mila false pizze e pinse 'Made in Italy' precotte sono state sequestrate dalla guardia di finanza nel porto di Barletta. Due persone sono indagate dalla Procura di Trani con le accuse di introduzione nel territorio italiani di prodotti alimentari recanti indicazioni e denominazioni di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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