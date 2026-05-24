I tifosi del Milan hanno organizzato una protesta contro Furlani, Ibrahimovic e Moncada, invitando anche altri a seguirli. La manifestazione si è svolta con striscioni e cori, e un video della protesta è stato diffuso dall'inviato di Pianeta Milan. La Curva Sud ha espresso il suo dissenso, chiedendo le dimissioni di alcuni dirigenti. La protesta si è concentrata principalmente nel settore dei tifosi organizzati, senza incidenti segnalati.

I tifosi del Milan contestano Furlani, Ibrahimovic e Moncada. Ecco il video della protesta dall'inviato per Pianeta Milan Stefano Bressi A Giorgio Furlani i tifosi del Milan contestano il lavoro e i risultati dall'addio di Paolo Maldini in poi. 441 milioni di euro spesi in tre stagioni per conquistare una sola Supercoppa Italiana con il distacco con le capoliste sempre più alto (58 punti). Il video della protesta anche contro Ibrahimovic e Moncada, dall'inviato per Pianeta Milan Stefano Bressi . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Curva Sud in protesta: “Furlani vattene, Ibra, Scaroni e Moncada seguitelo” | PM

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LURLO della CURVA SUD: FURLANI VATTENEQusta SOCIETÀ non ci MERITA

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