Allegri via dal Milan adesso è possibile Adani | Ha fallito Vince per episodi non c'è un'idea

Dopo la recente sconfitta contro l'Atalanta, il Milan si trova di fronte a un clima di contestazione da parte dei tifosi e a una posizione complicata nella corsa per il quarto posto in classifica. La possibilità di un cambio alla guida tecnica viene discussa, con alcuni commentatori che sottolineano come l'attuale allenatore abbia ottenuto risultati attraverso episodi e non con un'idea di gioco chiara. La situazione rimane aperta, senza annunci ufficiali da parte della società.

Il Milan dopo la sconfitta contro l'Atalanta è ripiombato nel clima della contestazione dei tifosi e nel pieno della lotta per il quarto posto. Una situazione che mette a rischio anche il proseguimento dell'avventura in panchina di Allegri: "Lo vorrei rivedere un altro anno" dice Adani, "solo per capire se c'è ancora quel qualcosa visto all'inizio e poi perso. Ma se contano i risultati.".🔗 Leggi su Fanpage.it

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ADANI intervista ALLEGRI post Inter-Milan 0-1 #adani#allegri#milan#inter#derby

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Interesse del #Milan per #Anguissa. Il giocatore non ha intenzione di rinnovare il suo contratto che scade nel 2027, ed è in uscita dal #Napoli. Piace molto a Max #Allegri. via @MilanNewsit x.com

[Schira] Nel contratto di Max Allegri con il Milan c'è una clausola riguardo l'estensione automatica per un'altra stagione (dal 2027 al 2028) se il Milan si qualifica per la Champions League. Poi il suo stipendio aumenterà da 5 milioni di euro a 6 milioni all'anno. : reddit

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