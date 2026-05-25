Falcone ai limiti della perfezione | artefice di un’impresa simbolo di un ciclo unico

Il Lecce ha centrato la salvezza grazie a una difesa solida e a un pressing efficace. La fase di contenimento ha contribuito a mantenere il risultato, con la squadra che ha mostrato affidabilità nel reparto arretrato. La strategia adottata si è rivelata determinante per evitare la retrocessione. Nessun dettaglio su altri aspetti della stagione o sui singoli giocatori.

LECCE – La salvezza del Lecce è stata costruita in gran parte sulla buona solidità del reparto difensivo e, in genere, della fase di pressing e contenimento. Merito di Di Francesco e del secondo, Fabrizio Del Rosso, che ha sempre lavorato in maniera specifica per rendere la retroguardia il punto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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