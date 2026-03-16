È morto Giovanni Gemignani, ex politico noto in tutta la Lucchesia, dove è stato presidente del consiglio provinciale fino ai primi anni 2000. Aveva 82 anni e negli ultimi anni era ricordato come l’artefice della variante di Ponte a Moriano. La sua scomparsa segna la fine di una figura pubblica molto conosciuta nella regione.

E’ scomparso Giovanni Gemignani, 82 anni, ex politico molto conosciuto in tutta la Lucchesia e che ha ricoperto tra gli altri, l’incarico di presidente del consiglio provinciale sino ai primi anni Duemila. Una morte che ha colpito un po’ tutto il mondo politico. Di lui ne ha tracciato il ricordo l’attuale sindaco di Castelnuovo Garfagnana Andrea Tagliasacchi che ebbe modo di collaborarci proprio quando quest’ultimo era presidente della Provincia. " Gemignani – dice Tagliasacchi – ha lasciato un segno importante nella vita politica e civile della nostra comunità. È stato tra i promotori del comitato per la variante di Ponte a Moriano: una vera mobilitazione civile nata dal basso, senza la quale il primo, il secondo e il terzo lotto di quell’opera non sarebbero stati realizzati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Gemignani, fu l’artefice della variante di Ponte a Moriano

Articoli correlati

Addio ad Amalia Gemignani, la staffetta che visse "sempre da partigiana"L'Anpi provinciale Forlì-Cesena e tutte le sezioni piangono la scomparsa di Amalia Gemignani.

Addio a Giampiero Maggi. Fu assessore con Giovanelli. Figura di spicco della nauticaSe n’ è andato uno degli uomini che ha fatto la storia della nautica pesarese ed anche un esponente della società civile che si era avventurato in...