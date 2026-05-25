Faenza | Isola stabile sopra al 61%

Notizia in breve

A Faenza, con 41 sezioni su 57 scrutinate, il centrosinistra ha superato il 61% dei voti. La vittoria appare ormai certa, dato che il risultato è stabile e oltre la metà dei seggi è stata conteggiata. Non ci sono segnali di cambiamento negli ultimi dati disponibili. La tendenza conferma il risultato già evidente nelle prime sezioni scrutinare.