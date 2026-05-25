Faenza | Isola stabile sopra al 61%
A Faenza, con 41 sezioni su 57 scrutinate, il centrosinistra ha superato il 61% dei voti. La vittoria appare ormai certa, dato che il risultato è stabile e oltre la metà dei seggi è stata conteggiata. Non ci sono segnali di cambiamento negli ultimi dati disponibili. La tendenza conferma il risultato già evidente nelle prime sezioni scrutinare.
Quando sono state scrutinate 41 sezioni su 57 a Faenza, la vittoria del centrosinistra non è ormai più in discussione. Il candidato Massimo Isola (Pd, M5S, Faenza Cresce, Faenza Pop, Fai) è al 61,82% e viene riconfermato sindaco della città. Molto più indietro gli sfidanti Gabriele Padovani (FdI. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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