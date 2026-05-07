Elezioni amministrative a Faenza | la guida con tutte le liste e i candidati per un posto in Comune

A Faenza si avvicinano le elezioni comunali previste per il 24 e 25 maggio 2026. Quattro gruppi politici hanno presentato le proprie liste e candidati sindaco per concorrere alla guida del Comune. La campagna elettorale si svolge in un clima di attesa, con i candidati che si preparano a presentare le proprie proposte agli elettori. L’esito delle votazioni determinerà la nuova configurazione dell’amministrazione comunale.

Faenza si prepara a scegliere la nuova amministrazione comunale. Quattro gli schieramenti in campo a sostegno per altrettanti candidati sindaco in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. In tutto sono 257 i candidati al Consiglio comunale, distribuiti in dodici liste.Il.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Bomarzo, elezioni amministrative 2026: tutte le liste e i nomi dei candidatiElezioni amministrative 2026, i candidati sindaco a Bomarzo sono tre: il primo cittadino uscente Marco Perniconi, Helene Di Maggio e Alessandra Zena. Blera, elezioni amministrative 2026: tutte le liste e i nomi dei candidatiElezioni amministrative 2026, i candidati sindaco a Blera sono due: il primo cittadino uscente Nicola Mazzarella e Alessio Polidori. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Liste per le elezioni comunali di Faenza 2026: tutti i nomi dei candidati consiglieri; Elezioni a Faenza, Fratelli d'Italia presenta la lista di candidati a sostegno di Padovani; Elezioni, domenica 3 maggio Elly Schlein a Faenza per sostenere Massimo Isola; Faenza, elezioni del nuovo sindaco: via al confronto tra i 4 candidati. Amministrative 2026. Elly Schlein a Cervia e Faenza per sostenere i candidati sindaco del centrosinistraDomenica 3 maggio la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein è stata in provincia di Ravenna per sostenere i candidati sindaco del centrosinistra alle elezioni amministrative del 24 ... ravenna24ore.it Amministrative Faenza: Ecco la lista civica Faenza Pop, la più giovane in corsaGiovedì scorso, a casa Spadoni, alla presenza di un vasto pubblico sono saliti sul palco, uno dopo l’altro i ventiquattro candidati. È Faenza Pop che si presenta: la lista civica a sostegno di Massimo ... ravennawebtv.it Apertura straordinaria degli Uffici dei Servizi Demografici. Elezioni Amministrative del 24 e 25 maggio 2026 - facebook.com facebook