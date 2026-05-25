Faenza | ampio vantaggio per il centrosinistra di Isola
A Faenza, su 57 sezioni scrutinati, sono state conteggiate solo 7. In questa fase, il candidato sindaco del centrosinistra ha ottenuto il 63,48% dei voti.
Sono solo 7 su 57 le sezioni scrutinate a Faenza, dove rimane ampio il vantaggio di Massimo Isola, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, che si attesta al 63,48%. Alle sue spalle inseguono Gabriele Padovani (FdI + altre liste) al 32,27%, poi Claudio Miccoli (Fi-Lega) al 3,14% e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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