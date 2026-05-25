Cesc Fàbregas ha commentato il percorso della squadra, passando dal cambiare in un bar alla qualificazione in Champions League. Dopo aver ottenuto il quarto posto, ha dichiarato di aver dovuto prendere molte decisioni, sottolineando che il presidente gli ha affidato responsabilità significative. La sua esperienza include scelte strategiche e gestionali, che hanno contribuito al risultato raggiunto. Non sono state fornite ulteriori precisazioni sui dettagli delle decisioni o sui ruoli specifici.

Cesc Fabregas è felice. Arriva in zona mista euforico, bagnato dopo la festa in spogliatoio. Il sorriso a 32 denti racconta il percorso fatto e l'obiettivo raggiunto. Vincendo a Cremona ha raggiunto la Champions con il suo Como. "Prima della sfida con il Parma avevo detto ai ragazzi che con due vittorie saremmo stati in Champions. Ho fatto vedere alla squadra un video di un ciclista che da sesto rimonta e supera gli avversari. L'obiettivo era prendere esempio da lui e ci siamo riusciti". E dopo la vittoria con la Cremonese il traguardo è realtà. "È un grandissimo traguardo, conquistato con ragazzi giovani. Tantissimi Under 23. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fabregas: "Siamo passati dal cambiarci in un bar alla Champions. È un traguardo incredibile"

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