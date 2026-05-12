Cesc Fabregas, attuale allenatore del Como, ha commentato recentemente la sua esperienza europea, definendola un traguardo incredibile. Ha precisato che la sua squadra non è paragonabile a club come Juventus o Milan, sottolineando la diversa dimensione e storia dei vari club. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate dopo una partita ufficiale, senza ulteriori commenti su altri aspetti del campionato o sulle squadre rivali.

La storica qualificazione europea conquistata matematicamente dai lariani pochi giorni fa contro l'Hellas Verona non è più solo una favola da celebrare, ma una minaccia reale per il Diavolo. Con il Milan bloccato a quota 67 punti dopo il pesante KO interno contro l'Atalanta, la formazione di Fàbregas si è portata a ridosso dei rossoneri, rendendo le ultime due sfide di campionato contro Genoa e Cagliari dei veri e propri spareggi. Una crescita esponenziale per un club che solo tre stagioni fa militava in Serie B e che oggi mette paura alle grandi del calcio italiano. «È una cosa incredibile, tra vent’anni sicuramente ricorderemo questo giorno.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Fabregas: “Europa? Traguardo incredibile. Non siamo la Juve o il Milan”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Fabregas si gode la qualificazione in Europa: «Non siamo la Juve, siamo una squadra umile e vogliamo goderci il momento»di Luca FiorettiFabregas si gode la qualificazione in Europa: le dichiarazioni dell’allenatore del Como dopo la prestigiosa vittoria di oggi...

Como, Fabregas celebra la matematica Europa: «Abbiamo fatto la storia e dobbiamo festeggiare. Non siamo Milan, Inter, Juventus o Napoli, siamo una squadra umile»Italiano corteggiato dalle big di Serie A? Il Bologna fissa una deadline: la posizione del club Bastoni al Barcellona? Puyol dubbioso: «Grandissimo...

Argomenti più discussi: Dopo la conquista di un posto in Europa Fabregas fissa la linea del Como sul mercato; Fabregas: Non ricordo nulla della prestazione, contava solo vincere. Europa traguardo storico e sul futuro..; Como, Fabregas: È una cosa incredibile, dobbiamo festeggiare. Dedico questo traguardo ai tifosi; Il Como fa la storia, vince a Verona e il prossimo anno giocherà in Europa per la prima volta. Fabregas: Incredibile.

?? #Fabregas scrive la storia: il suo #Como conquista ufficialmente l’Europa dopo il successo ottenuto oggi a Verona ? Un traguardo incredibile per una piazza come il Como, ma il tecnico mantiene i piedi ben saldi a terra TUTTE LE NOTIZIE SU JUVENT x.com

Fabregas racconta il Como: Sono io che faccio gli acquisti. È come essere all’università ogni giornoFabregas spiega perché ha scelto il Como: Ho visto un'opportunità non solo per smettere di giocare a calcio, ma per iniziare a fare ciò che stavo ... fanpage.it