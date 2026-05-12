Fabregas | Europa? Traguardo incredibile Non siamo la Juve o il Milan

Da pianetamilan.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cesc Fabregas, attuale allenatore del Como, ha commentato recentemente la sua esperienza europea, definendola un traguardo incredibile. Ha precisato che la sua squadra non è paragonabile a club come Juventus o Milan, sottolineando la diversa dimensione e storia dei vari club. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate dopo una partita ufficiale, senza ulteriori commenti su altri aspetti del campionato o sulle squadre rivali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La storica qualificazione europea conquistata matematicamente dai lariani pochi giorni fa contro l'Hellas Verona non è più solo una favola da celebrare, ma una minaccia reale per il Diavolo. Con il Milan bloccato a quota 67 punti dopo il pesante KO interno contro l'Atalanta, la formazione di Fàbregas si è portata a ridosso dei rossoneri, rendendo le ultime due sfide di campionato contro Genoa e Cagliari dei veri e propri spareggi. Una crescita esponenziale per un club che solo tre stagioni fa militava in Serie B e che oggi mette paura alle grandi del calcio italiano. «È una cosa incredibile, tra vent’anni sicuramente ricorderemo questo giorno.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

fabregas europa traguardo incredibile non siamo la juve o il milan
© Pianetamilan.it - Fabregas: “Europa? Traguardo incredibile. Non siamo la Juve o il Milan”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Fabregas si gode la qualificazione in Europa: «Non siamo la Juve, siamo una squadra umile e vogliamo goderci il momento»di Luca FiorettiFabregas si gode la qualificazione in Europa: le dichiarazioni dell’allenatore del Como dopo la prestigiosa vittoria di oggi...

Como, Fabregas celebra la matematica Europa: «Abbiamo fatto la storia e dobbiamo festeggiare. Non siamo Milan, Inter, Juventus o Napoli, siamo una squadra umile»Italiano corteggiato dalle big di Serie A? Il Bologna fissa una deadline: la posizione del club Bastoni al Barcellona? Puyol dubbioso: «Grandissimo...

Argomenti più discussi: Dopo la conquista di un posto in Europa Fabregas fissa la linea del Como sul mercato; Fabregas: Non ricordo nulla della prestazione, contava solo vincere. Europa traguardo storico e sul futuro..; Como, Fabregas: È una cosa incredibile, dobbiamo festeggiare. Dedico questo traguardo ai tifosi; Il Como fa la storia, vince a Verona e il prossimo anno giocherà in Europa per la prima volta. Fabregas: Incredibile.

fabregas europa traguardo incredibileFabregas racconta il Como: Sono io che faccio gli acquisti. È come essere all’università ogni giornoFabregas spiega perché ha scelto il Como: Ho visto un'opportunità non solo per smettere di giocare a calcio, ma per iniziare a fare ciò che stavo ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web