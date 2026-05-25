Il generale afferma che il riarmo europeo è un bluff, sottolineando la carenza di industria e soldati. Secondo lui, Kiev utilizza droni al posto dei soldati, ma ciò non sarà sufficiente. Inoltre, accusa l'ex cancelliera di aver ideato la trappola di Minsk, sostenendo che non può trattare con Mosca. Le sue dichiarazioni evidenziano criticità nelle capacità militari e nelle strategie europee in relazione al conflitto.

Generale Fabio Mini, ex capo di Stato Maggiore del Comando Nato del Sud Europa, e già comandante della missione internazionale in Kosovo. Oggi molte cosa sono cambiate, nel momento in cui Trump annuncia il ritiro di 5.000 uomini dalla Germania. L’Europa deve fare da sola? «C’è un errore di fondo che ci portiamo dietro da tanti anni. Noi europei abbiamo sempre pensato che gli americani fossero qui con le loro forze militari per farci un favore, o per affinità valoriali, quando invece è sempre stata una questione di interessi». «Durante la guerra fredda c’erano due grandi potenze in equilibrio, e l’unico problema per entrambe era avere un teatro di guerra che non intaccasse i rispettivi territori. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Fabio Mini: «Il riarmo è un bluff. Agli europei mancano industria e soldati»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Riarmo europeo, boom dell’industria bellica in GermaniaTra il 2021 e il 2025, l’Europa ha visto un incremento del 210% nelle importazioni di armi, con la Germania che registra una crescita significativa...

Cosa sta succedendo in Polonia riguardo i fondi europei per il riarmo? Tutti i dettagliIn Polonia si è verificato un cortocircuito istituzionale legato ai fondi europei destinati al settore della difesa.