In Polonia si è verificato un cortocircuito istituzionale legato ai fondi europei destinati al settore della difesa. Il presidente della repubblica ha preso una decisione che ha suscitato tensioni con il governo, creando un impasse nelle procedure di approvazione e utilizzo delle risorse finanziarie. La vicenda riguarda specificatamente le modalità di gestione e l’assegnazione dei fondi provenienti dall’Unione Europea per il riarmo.

Cortocircuito istituzionale a Varsavia sulla difesa. Il presidente della repubblica, Karol Nawrocki, ha posto il veto alla legge approvata dal Parlamento che avrebbe consentito al Paese di accedere a circa 43,7 miliardi di euro di prestiti nell’ambito del programma europeo Safe (Security action for Europe), il fondo da 150 miliardi stanziato dall’Unione europea per rafforzare la base industriale della difesa del continente. Immediata la reazione del governo guidato da Donald Tusk, il quale sostiene la necessità del finanziamento per il programma di riarmo nazionale. Con quasi un terzo dell’intero budget, la Polonia sarebbe il principale beneficiario del programma. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Cosa sta succedendo in Polonia riguardo i fondi europei per il riarmo? Tutti i dettagli

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