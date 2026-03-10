Tra il 2021 e il 2025, l’Europa ha visto un incremento del 210% nelle importazioni di armi, con la Germania che registra una crescita significativa nel settore della produzione bellica. Durante questo periodo, l’industria militare europea ha registrato un notevole aumento delle attività, contribuendo a far diventare il continente il principale acquirente di armamenti nel mondo.

L’ Europa ha aumentato le sue importazioni di armi del 210 per cento tra il 2021 e il 2025, diventando il maggiore compratore mondiale. Il legame con la guerra in Ucraina è evidente, visto che è proprio Kyiv il maggiore acquirente su scala internazionale, mentre gli Stati Uniti, che fino all’avvento di Donald Trump erano stati i più generosi supporter dell’ex repubblica sovietica nel conflitto con la Russia, hanno consolidato la loro posizione di principale esportatore. Questi sono i risultati principali del rapporto annuale del Sipri (Stockholm International Peace Research Institute), che ha evidenziato come i trasferimenti globali di armamenti siano aumentati del 9,2 per cento tra il 2021 e il 2025 rispetto allo stesso periodo dal 2016 al 2020. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Riarmo europeo, boom dell’industria bellica in Germania

