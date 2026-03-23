Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, Chi vuol essere milionario – Il torneo, Le iene presentano Inside, Che tempo che fa: domenica 22 marzo 2026 sono andati in onda diversi appuntamenti immancabili, senza dimenticare ormai la sfida quotidiana che si protrae da diversi mesi tra Stefano De Martino e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna. Fiction, approfondimenti, ma anche momenti di leggerezza con il tavolo di Fabio Fazio e momenti dedicati alla cultura, invece, con l’appuntamento imperdibile del Milionario, in cui la scalata verso il milione è un mezzo per ripassare la cultura generale e non solo. Ma chi ha vinto la sfida all’ultimo punto di share? Ecco gli ascolti tv del 22 marzo 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 22 marzo, chi ha vinto tra Imma Tataranni, Gerry Scotti e Fabio Fazio

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