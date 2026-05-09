Ralph Hasenhuttl racconta come ha preso l'hantavirus che ha rischiato di ucciderlo | Pulivo casa

Ralph Hasenhuttl ha condiviso un episodio personale legato a un grave problema di salute. Ricorda di aver contratto l’hantavirus mentre puliva casa, un episodio che ha messo a rischio la sua vita. Le sue parole riguardano quel periodo difficile, senza entrare in dettagli clinici o motivazioni, concentrandosi esclusivamente sui fatti relativi alla sua esperienza.

Nel sentire le notizie allarmanti degli ultimi giorni, Ralph Hasenhuttl è tornato indietro a un momento drammatico della sua vita, quando anche lui contrasse l'hantavirus. Il 58enne tecnico austriaco ebbe paura di morire quando i medici gli spiegarono che non c'è cura.🔗 Leggi su Fanpage.it

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

“Ha chiesto di entrare per fare una telefonata e ha violentato mamma”: la figlia racconta l’orrore in TribunaleUna ragazza di 16 anni ha raccontato in Tribunale gli orrori vissuti dalla madre in casa cinque anni fa: "Un uomo ha chiesto di entrare in casa per...

Chi è l’uomo che minacciava Urbano Cairo: ha 72 anni, in casa aveva un “arsenale” di scritteLa persona denunciata è stata identificata attraverso i filmati delle telecamere di video-sorveglianza.

Tutti gli aggiornamenti

Ralph Hasenhuttl racconta come ha preso l’hantavirus che ha rischiato di ucciderlo: Pulivo casaLe notizie allarmanti che arrivano dalla nave da crociera MV Hondius – dove un focolaio di hantavirus (per il quale non esiste vaccino né cura specifica) ha provocato tre morti e alcuni ricoverati, ... fanpage.it

Southampton, ufficiale: Ralph Hasenhüttl è il nuovo allenatoreDopo l’esonero qualche giorno fa di Mark Hughes autore di un inizo di campionato tutt’altro che positivo alla guida del Southampton: una sola vittoria, nella prima giornata di campionato, sei pareggi ... gianlucadimarzio.com