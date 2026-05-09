Ralph Hasenhuttl racconta come ha preso l'hantavirus che ha rischiato di ucciderlo | Pulivo casa

Da fanpage.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ralph Hasenhuttl ha condiviso un episodio personale legato a un grave problema di salute. Ricorda di aver contratto l’hantavirus mentre puliva casa, un episodio che ha messo a rischio la sua vita. Le sue parole riguardano quel periodo difficile, senza entrare in dettagli clinici o motivazioni, concentrandosi esclusivamente sui fatti relativi alla sua esperienza.

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Nel sentire le notizie allarmanti degli ultimi giorni, Ralph Hasenhuttl è tornato indietro a un momento drammatico della sua vita, quando anche lui contrasse l'hantavirus. Il 58enne tecnico austriaco ebbe paura di morire quando i medici gli spiegarono che non c'è cura.🔗 Leggi su Fanpage.it

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