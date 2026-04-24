Sport per giovani e disabili Fondazione Cariparo investe oltre 1 milione di euro

La Fondazione Cariparo ha stanziato più di un milione di euro attraverso due bandi, uno dedicato allo sport giovanile e l’altro all’attività sportiva di persone con disabilità. Grazie a questa iniziativa, vengono finanziati progetti che promuovono la praticità sportiva tra i giovani e le persone con disabilità, rafforzando l’offerta di opportunità sportive in diverse comunità. I bandi sono stati pubblicati per sostenere queste attività e migliorare l’accesso allo sport.

Grazie a un investimento complessivo superiore a 1 milione di euro, Fondazione Cariparo continua a sostenere la pratica sportiva attraverso due bandi: “Sportivamente”, dedicato allo sport giovanile, e “Sportivamente Più”, focalizzato sull'attività sportiva di persone con disabilità.«Rinnoviamo un.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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