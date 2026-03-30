Ricerca | Fondazione Veronesi e Ficog bando fino a 1 milione di euro per cancro al pancreas

È stato pubblicato il primo bando promosso da una fondazione e da un'associazione dedicato alla ricerca sul cancro al pancreas. La chiamata è rivolta a proposte di progetti innovativi e può prevedere un finanziamento fino a un milione di euro. La selezione mira a sostenere studi che contribuiscano allo sviluppo di nuove terapie e tecniche diagnostiche per questa forma di tumore.

Roma, 30 mar. (Adnkronos Salute) - È stato pubblicato il primo bando per la selezione di progetti di ricerca sul tumore del pancreas nato dall'alleanza tra Fondazione Umberto Veronesi Ets e Ficog- Federazione dei gruppi oncologici cooperativi italiani (Federation of Italian Cooperative Oncology Groups). Con la nuova collaborazione - che mette a disposizione fino a un milione di euro - la Fondazione rafforza così il suo impegno a individuare le aree dell'oncologia in cui il bisogno di nuove conoscenze scientifiche e di nuove terapie è più urgente. “La ricerca scientifica è lo strumento più potente che abbiamo per migliorare la... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ricerca: Fondazione Veronesi e Ficog, bando fino a 1 milione di euro per cancro al pancreas Articoli correlati Fondazione Fabbrocini, 4 Grant per la ricerca di nuove terapie contro il cancro al pancreasUna serata intensa, partecipata, carica di emozione e significato: il Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli ha ospitato la terza... Leggi anche: Studi no profit, nasce l'alleanza tra Fondazione Veronesi e Ficog Approfondimenti e contenuti su Fondazione Veronesi Temi più discussi: Esercito Italiano e Fondazione Veronesi insieme per la cultura della prevenzione; Tumore del pancreas, una nuova ricerca per migliorare la quantità e la qualità di vita delle persone che si ammalano; La ricerca incontra i giovani: la Fondazione Veronesi torna a Cerignola; Le promesse si mantengono: l’eredità di papà Gianni. Tumore del pancreas: al via il bando FICOG-Fondazione VeronesiA disposizione un finanziamento fino a un milione di euro per sostenere uno studio clinico indipendente della durata massima di 36 mesi. fondazioneveronesi.it Tumore del pancreas, una nuova ricerca per migliorare la quantità e la qualità di vita dei pazienti. Il bando da un milione di euroSi apre un bando per un progetto da un milione di euro, nato dall’alleanza fra Fondazione Veronesi e FICOG, per uno studio clinico indipendente che durerà al massimo 36 mesi ... msn.com FICOG e Fondazione Veronesi uniti nella ricerca contro il cancro instagram.com/stories/giusep… x.com Fondazione Veronesi a Cerignola: studenti protagonisti tra salute, sport e consapevolezza #fondazioneveronesi #cerignola CERIGNOLA – Due giornate intense, partecipate e tutt'altro che formali: la presenza della Fondazione Umberto Veronesi in città si è tra - facebook.com facebook