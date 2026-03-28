Le qualifiche del Gran Premio del Giappone, terza gara del Mondiale 2026 di Formula 1, hanno confermato gli equilibri visti nelle prime due tappe stagionali. Toto Wolff ha commentato positivamente le prestazioni di Kimi Antonelli, sottolineando il suo stile di guida calmo e la capacità di mantenere la pressione senza forzarla.

Le qualifiche del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, hanno confermato gli equilibri emersi nel corso dei primi due week end del campionato. La Mercedes è il riferimento e la prima fila è stata monopolizzata dalle Frecce d’Argento. La sorpresa è stata però nella modalità in cui si è espressa questa superiorità. Sì, perché è stato Kimi Antonelli a dominare la scena, infliggendo distacchi piuttosto netti anche al suo compagno di squadra, George Russell, cosa che non si pensava alla vigilia, specie perché Suzuka è tracciato che può essere assai “scomodo” per racing driver di poca esperienza. Il talento di Antonelli ha fatto il proprio “mestiere” e la seconda pole-position consecutiva dopo Shanghai (Cina) si è tramutata in realtà. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Toto Wolff si gode Kimi Antonelli: “Guida calmo e non si mette pressione addosso”

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