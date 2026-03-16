F1 i promossi e bocciati del GP di Cina 2026 | Kimi Antonelli fa la storia Hamilton risorge McLaren e Aston Martin disastrose

Nel Gran Premio di Cina del 2026, si sono distinti alcuni piloti e squadre. A 19 anni, Kimi Antonelli, in forza alla Mercedes, ha vinto la sua prima gara di Formula 1, entrando nella storia. Hamilton ha invece mostrato un evidente riscatto in corsa. Sul fronte delle scuderie, McLaren e Aston Martin hanno invece raccolto risultati deludenti.

PROMOSSI. ANDREA KIMI ANTONELLI (Mercedes): a soli 19 anni sale sul gradino più alto del podio di una gara di F1. Un italiano. Un talento cristallino che sta davvero facendo vedere cose straordinarie. Ieri aveva conquistato la pole position di forza, il più giovane di sempre, oggi ha completato l’opera con una prestazione da campione assoluto. Nessuna sbavatura (se non la piccola escursione a 3 giri dalla fine), nessun dubbio, un ritmo impossibile per tutti gli altri, anche per George Russell. LEWIS HAMILTON (Ferrari): bentornato Lewis! Dopo un digiuno che appariva infinito il pilota sette volte campione del mondo torna sul podio e lo fa per la prima volta con la casacca Ferrari. 🔗 Leggi su Oasport.it

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