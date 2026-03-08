Nel Gran Premio d'Australia 2026, George Russell ottiene il massimo punteggio con un weekend praticamente perfetto, sfruttando al meglio le potenzialità della sua Mercedes durante le qualifiche. Lewis Hamilton si presenta più energico e concentrato, mentre Lindblad si distingue come una delle rivelazioni della gara. La gara si è svolta sul circuito di Melbourne, dove i piloti hanno dato spettacolo con prestazioni diverse.

George Russell 9: weekend praticamente perfetto e pochissime sbavature per l'inglese, che sfrutta molto bene l'enorme potenziale della sua Mercedes soprattutto in qualifica. Le cose cambiano però nel primo stint della gara, con una partenza in cui limita i danni (perdendo una sola posizione) facendo però fatica successivamente a completare la manovra di sorpasso sulla Ferrari di Leclerc. Saranno poi la strategia e l'ottimo ritmo su gomme hard a consentirgli di centrare la sesta vittoria della carriera. Kimi Antonelli 7,5: il secondo posto finale rappresenta un risultato sicuramente positivo per l'azzurro al termine di un weekend difficile....

© Oasport.it - F1, pagelle GP Australia 2026: Russell implacabile, Hamilton rigenerato, rivelazione Lindblad

