F1 GP Canada 2026 | Antonelli vola Hamilton risorge?

Durante il Gran Premio del Canada 2026, Kimi Antonelli ha ottenuto una vittoria, segnando una prestazione dominante in gara. Nel frattempo, Lewis Hamilton ha recuperato posizioni rispetto alle qualifiche, chiudendo con un piazzamento tra i primi. La corsa si è svolta su un circuito di Montreal e ha visto Antonelli prendere il comando fin dall'inizio, mentre Hamilton ha migliorato la sua posizione nelle fasi finali.

A Montreal Kimi Antonelli ha trasformato la Formula 1 2026 nel proprio campionato personale. Il diciannovenne italiano ha vinto il Gran Premio del Canada con un margine di 10,7 secondi, la quarta vittoria consecutiva dopo le precedenti uscite della Mercedes W17, e si proietta in vetta al mondiale a 131 punti con 43 di vantaggio sul compagno di squadra George Russell, costretto al ritiro dopo aver dominato dalla pole. Alle sue spalle un secondo posto pesantissimo di Lewis Hamilton: il sette volte campione del mondo ha sorpassato Max Verstappen negli ultimi giri per regalare alla Ferrari un podio cercato da mesi. Verstappen terzo è il primo podio della stagione 2026 per il pilota della Red Bull. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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Antonelli VOLA, Russell CROLLA... Il Caos Totale Delle Prove Libere

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