Oscar Piastri ha concluso il Gran Premio del Canada in undicesima posizione. La gara si è svolta sul circuito di Montreal, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Il pilota australiano ha criticato la strategia adottata, affermando che ora sembra “degli idioti, ma con più pioggia”. La giornata si è rivelata difficile per lui e il team papaya, con nessuna altra posizione migliore rispetto a quella finale.

Una giornata no per Oscar Piastri e il team papaya. Il pilota australiano non è andato oltre l’undicesima posizione in occasione del GP del Canada, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1 andato in scena questo fine settimana presso il circuito di Montrèal. Arrivato al parco chiuso, il nativo di Melbourne ha commentato quanto fatto, spiegando anche la scelta delle gomme iniziale dettate da alcune gocce di pioggia che hanno ingannato tutto il team: “Stava piovendo e, tra l’inno nazionale e l’ingresso nell’abitacolo, c’era parecchia acqua a terra. Si distingueva molto chiaramente la parte bagnata, così come quella ancora asciutta”. Piastri ha poi chiosato: “Arrivare sulla griglia di partenza con le gomme slick non è stato affatto facile, riuscire ad andare a tutta era davvero difficile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Oscar Piastri amaro: “La strategia? Adesso sembriamo degli idioti, ma con più pioggia…”

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