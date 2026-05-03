F1 Oscar Piastri amaro dopo le qualifiche | Sessione poco fluida non sono riuscito a completare un buon giro nella Q3

Oscar Piastri ha espresso delusione dopo le qualifiche del Gran Premio di Miami, quarta tappa del Mondiale di Formula Uno 2026. L’pilota ha commentato che la sessione è stata poco fluida e che non è riuscito a completare un buon giro nella Q3, lasciandolo con poche possibilità di migliorare la posizione in griglia di partenza. Questa fase si è conclusa senza grandi soddisfazioni per lui.

Oscar Piastri non ha troppi motivi per sorridere al termine delle qualifiche del Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato ricavato attorno all’Hard Rock Stadium il pilota del team McLaren, infatti, non è andato oltre la settima posizione, con due giri lontani dalla perfezione nel corso della Q3. In poche parole domani scatterà solamente dalla quarta fila in una gara (il via alle ore 22.00) che si annuncia bagnata. La pole position è andata ad Andrea Kimi Antonelli con il tempo di 1:27.798 con 166 millesimi di vantaggio su Max Verstappen, mentre apre la seconda fila Charles Leclerc a 345. Quarta posizione per Lando Norris a 385 millesimi, quinta per George Russell a 399 mentre è sesto Lewis Hamilton a 521.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Oscar Piastri amaro dopo le qualifiche: “Sessione poco fluida, non sono riuscito a completare un buon giro nella Q3” Notizie correlate F1, GP Australia: Ferrari veloce nelle libere, Piastri davanti nella seconda sessioneLa prima sessione è firmata dalla Ferrari con Leclerc che ha chiuso in 1'20"267, nella seconda Mclaren la più veloce con Piastri Avvio incoraggiante... F1, GP Australia: Ferrari veloce nelle libere 1, Piastri davanti nella seconda sessioneLa prima sessione è firmata dalla Ferrari con Leclerc che ha chiuso in 1'20"267, nella seconda Mclaren la più veloce con Piastri Avvio incoraggiante... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: F1 | GP Miami 2026, Sprint Qualifying: Norris super giro e Pole, poi Antonelli e Piastri. Leclerc 4°, Hamilton 7°; GP Miami, Norris precede Antonelli nella qualifica Sprint. Leclerc illude ma è 4°; F1 GP Miami 2026: Pole Norris Qualifiche Sprint, Antonelli 2° e delusione Leclerc - Formula 1; GP Miami, Sprint Race: Norris-Piastri, è doppietta McLaren. Leclerc sul podio. Oscar Piastri: Buona gara, ma ci sono diverse cose da valutareOscar Piastri ha ottenuto la seconda posizione in occasione della Sprint Race valida per il GP di Miami, appuntamento numero quattro del Mondiale 2026 di ... oasport.it F1, Oscar Piastri: Stiamo facendo progressi, sono felice di questoOscar Piastri partirà dalla seconda fila in occasione della Sprint Race valida per il GP di Miami, quarto atto del Mondiale 2026 di Formula 1. Il pilota ... oasport.it Per due decimi si salva dall’eliminazione Oscar Piastri. Out Lindblad, Alonso, Stroll, Bottas, Perez e Bortoleto. Q2 posticipate per i problemi ai freni avuti dell'Audi di Gabriel Bortoleto, messo in pista solo a fine sessione dopo essere stato squalificato nella Sprin - facebook.com facebook BREAKING #F1 5 secondi di penalità per Andrea Kimi Antonelli. La classifica finale: 1 Lando Norris 2 Oscar Piastri 3 Charles Leclerc 4 George Russell 5 Max Verstappen x.com