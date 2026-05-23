Oscar Piastri ha dichiarato di avere sensazioni positive sulla vettura dopo la Sprint Qualifying del Gran Premio del Canada, sesto evento del campionato di Formula Uno 2026. Tuttavia, ha anche sottolineato che le Mercedes sono ancora in fuga rispetto alle altre vetture.

Oscar Piastri prova a guardare con fiducia al termine della Sprint Qualifying del Gran Premio del Canada, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, il pilota australiano ha saputo migliorare manche dopo manche e proprio nella Q3 ha fatto il proprio massimo chiudendo a una manciata di millesimi dal compagno di team. George Russell si scuote e piazza la migliore prestazione facendo fermare i cronometri sull’1:12.965 con soli 68 millesimi di vantaggio sul vicino di box Andrea Kimi Antonelli, quindi terzo Lando Norris a 315. Quarta posizione proprio per Oscar Piastri a 334 millesimi dalla vetta, quinta per Lewis Hamilton a 361 mentre è sesto Charles Leclerc a 445. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Oscar Piastri è lucido: “Sensazioni positive con la vettura ma le Mercedes sono ancora in fuga”

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