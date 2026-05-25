Durante il Gran Premio del Canada, la Mercedes ha conquistato la vittoria, dominando la gara a Montreal. La vettura tedesca ha mostrato un vantaggio evidente rispetto alle altre, grazie a una strategia efficace e a un assetto ottimizzato. La gara, considerata tra le più emozionanti della stagione, ha visto la Mercedes mantenere il comando dall'inizio alla fine, lasciando gli avversari indietro. La corsa si è conclusa con il team in prima posizione, confermando la superiorità tecnica di questa vettura.

Il GP del Canada ci ha regalato forse la gara più spettacolari di questa stagione di Formula 1. Sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve è andato in scena un intenso duello interno in casa Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, con i due piloti Mercedes protagonisti di una battaglia combattuta ma sempre corretta, nel pieno rispetto tra compagni di squadra. Ottima la prestazione di Lewis Hamilton, autore di un sorpasso spettacolare su Max Verstappen che gli ha permesso di arrivare secondo, mentre il pilota Red Bull ha portato a casa un prezioso terzo posto al termine di una gara solida e intelligente. Nel nuovo appuntamento di Motor News,... 🔗 Leggi su Oasport.it

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F1 GP Canada: Mercedes domina a Montreal! Analisi tecnica con Giorgio Piola e Biagio Maglienti

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