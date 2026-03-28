Qualifica GP Suzuka | analisi tecnica insieme a Giorgio Piola e Biagio Maglienti

Le qualifiche del Gran Premio del Giappone si sono concluse sul circuito di Suzuka, con i tempi ufficiali che hanno determinato la posizione delle vetture in griglia di partenza. La sessione ha portato a risultati definitivi, mentre i piloti si preparano a scendere in pista per la gara. Giorgio Piola e Biagio Maglienti hanno analizzato i dettagli tecnici delle prestazioni emerse durante le qualifiche.

Sport e divisa: Ottaviano Iuliano racconta tra emozioni e disciplina la vita dell’atleta militare. BIKE TODAY Matteo Malucelli e il suo 2026. Battuto Milan in volata, ora il Giro d’Italia? Le qualifiche del Gran Premio del Giappone sul leggendario circuito di Suzuka Circuit hanno appena emesso i loro verdetti. e lo spettacolo è solo all’inizio. Insieme a Giorgio Piola e Biagio Maglienti analizziamo ogni dettaglio: prestazioni, strategie, letture tecniche che fanno la differenza. Le nuove monoposto si trovano davanti a una delle sfide più complesse della stagione: la gestione dell’energia su un tracciato che non perdona, tra curve iconiche e ritmo incessante. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Qualifica GP Suzuka: analisi tecnica insieme a Giorgio Piola e Biagio Maglienti Articoli correlati Mercedes ancora imbattibile? L’analisi tecnica dopo la Sprint del GP Cina di Piola & MaglientiWorld Baseball Classic 2026: l’Italia continua a stupire! Sfida a Portorico nei quarti Paolo Borroni. Leggi anche: Test Bahrain Day 3: analisi completa di Piola e Maglienti QUALIFICHE GP SUZUKA: ANALISI TECNICA INSIEME A GIORGIO PIOLA E BIAGIO MAGLIENTI