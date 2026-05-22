F1 GP Canada 2026 | le novità Ferrari | Analisi tecnica Piola-Maglienti

Il Gran Premio del Canada del 2026 si avvicina e il confronto tra i team di Formula 1 si intensifica, con analisi tecniche che mettono in evidenza le novità previste per questa gara. Gli esperti hanno esaminato le modifiche attese sulle vetture, in particolare per quanto riguarda le componenti aerodinamiche e le evoluzioni tecniche dei principali concorrenti. Mercedes e McLaren stanno lavorando a nuovi pacchetti evolutivi, in risposta alle anticipazioni che la Ferrari ha portato a Miami.

Il GP del Canada si avvicina e il confronto tecnico tra i top team entra nel vivo. Giorgio Piola e Biagio Maglienti analizzano tutte le novità attese a Montreal: Mercedes e McLaren preparano la risposta al pacchetto evolutivo che Ferrari ha anticipato a Miami. Le monoposto continuano ad affinarsi sul piano aerodinamico, mentre cresce l’attesa per gli aggiornamenti alle power unit con l’applicazione dell’ADUO. Sul circuito canadese vedremo anche un confronto diretto tra compagni di squadra, in una delle gare più imprevedibili e spettacolari della stagione di Formula 1. Scopri tutte le anticipazioni tecniche, le strategie dei team e i possibili equilibri del weekend di Montreal. 🔗 Leggi su Oasport.it

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