Durante il Gran Premio del Canada, la Ferrari ha ottenuto due piloti nelle prime quattro posizioni. Il team ha riconosciuto che il passo di Hamilton è stato superiore alle aspettative, mentre Leclerc ha incontrato difficoltà durante la gara. Questi risultati si sono verificati nell’appuntamento numero cinque del campionato 2026 di Formula 1, disputato sul circuito di Montreal. Il team ha evidenziato le performance dei piloti, senza fornire ulteriori dettagli sulle cause delle difficoltà di Leclerc.

Due pioti in top 4. E’ questo il bottino della Ferrari al termine del GP del Canada, appuntamento numero cinque del Mondiale 2026 di Formula 1 andato in scena questo weekend presso il circuito di Montrèal. Nello specifico la scuderia di Maranello ha potuto contare sulla migliore prestazione in rosso di Lewis Hamilton, il quale ha conquistato il secondo posto. Tra tante fatiche Charles Leclerc si è invece accomodato in quarta posizione. In virtù di quanto successo non poteva che essere positivo il bilancio del Team Principal Fred Vasseur, intervenuto in zona mista al termine della gara tracciando un’analisi rispetto a quanto visto: “ Devo essere sincero, non ci aspettavamo di essere in condizioni molto buone alle vigilia – ha detto Vasseur ai microfoni di Sky Sport F1 – McLaren e Mercedes hanno portato buoni aggiornamenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Fred Vasseur onesto: “Passo di Hamilton superiore alle aspettative, Leclerc ha sofferto”

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