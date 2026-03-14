F1 Sprint | Russell ha vinto in Cina davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton L’ordine d’arrivo

In Cina, durante la gara di F1 Sprint, il pilota ha conquistato la vittoria davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. La competizione si è svolta su 19 giri e ha visto il britannico salire sul podio, mentre le Ferrari si sono piazzate rispettivamente seconda e terza. La gara si è svolta a Shanghai il 14 marzo 2026.

Shanghai (Cina) 14 marzo 2026 – Non è stata una sprint, ma una battaglia dalla durata di 19 giri, dove la Ferrari ha confermato a tutti di essere la seconda forza di questo Mondiale. George Russell vince la prima sprint della stagione in Cina, ma dietro di lui non arriva il compagno di squadra, bensì le due rosse, con Charles Leclerc davanti a Lewis Hamilton. Lando Norris è quarto davanti a Kimi Antonelli, che paga una penalità dopo l'ennesimo avvio pessimo. Piastri, Lawson e Bearman completano la zona punti delle prime otto posizioni, mentre clamorosamente Verstappen arriva solo nono ed è fuori dalla zona punti dopo una gara anonima. La gara sprint. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - F1 Sprint: Russell ha vinto in Cina, davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. L’ordine d’arrivo Articoli correlati F1, Gran Premio di Cina: Russell vince la gara sprint davanti alle Ferrari di Leclerc ed HamiltonGeorge Russell (Mercedes) ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Cina davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton . F1 Gp Cina: Russell vince la Sprint. Leclerc 2° davanti a Hamilton, scintille in casa Ferrari. Antonelli 5° DirettaA Shanghai Russell resiste alla pressione della Ferrari, incubo Verstappen: è nono. Aggiornamenti e contenuti dedicati a F1 Sprint Russell ha vinto in Cina... Temi più discussi: Sprint Cina, Russell padrone ma la Ferrari c'è: Leclerc 2°, Hamilton 3°. Antonelli è 5°; Formula 1 2026, Gp Cina: Russell vince la Sprint. Ferrari 2° e 3°; F1: Cina, Russell vince la gara sprint davanti alle Ferrari; Formula 1, gara Sprint Gp Cina: domina Russell davanti a super Ferrari. Ordine d'arrivo. F1: Cina, Russell vince la gara sprint davanti alle FerrariGeorge Russell (Mercedes) ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Cina davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. La gara è stata condizionata dall'ingresso della safety car a pochi ... msn.com F1 Sprint: Russell vince la prima corsa in Cina, davanti a Leclerc e HamiltonLe Rosse ci provano, ma trionfa ancora la Mercedes, entrambe le Ferrari però finiscono sul podio sprint. Antonelli quinto dietro a Norris, fuori dai punti Verstappen ... msn.com George Russell, su Mercedes, ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Cina davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. La gara è stata condizionata dall'ingresso della safety car a pochi chilometri dal termine. Ad un giro dalla fine Hamilton è - facebook.com facebook #F1 | #Ferrari: il problema di Leclerc in Q3 è lo specchio di quanto siano complesse le nuove PU #Formula1 | #ChineseGP x.com