Durante le qualifiche del Gran Premio del Canada 2026, Charles Leclerc ha ottenuto l’ottava posizione, senza riuscire a superare le aspettative. Il pilota ha commentato di non aver avuto feeling con la vettura durante tutto il weekend, aggiungendo che il risultato non è stato soddisfacente. La sessione si è conclusa con questa posizione, senza ulteriori miglioramenti rispetto alle prove precedenti.

Charles Leclerc non è andato oltre l’ottava piazza nelle qualifiche del Gran Premio del Canada 2026, valevole come quinta tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco della Ferrari continua a fare tanta fatica a trovare un buon feeling con la sua SF-26 sul circuito cittadino intitolato a Gilles Villenueve e domani dovrà rimontare dalla quarta fila in una corsa che si preannuncia potenzialmente bagnata. “ Onestamente, è stato uno dei peggiori weekend della mia carriera, se non il peggiore in assoluto. Dalle FP1 non ho avuto una macchina con cui riuscissi a sentire la vettura, ho avuto solo la sensazione di andare a sbattere contro il muro in ogni singola curva. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Charles Leclerc: “Zero feeling con la macchina questo weekend. Il risultato non è sufficiente”

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CHARLES LECLERC FIRST RUN ON TRACK WITH THE SF-26!!!

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