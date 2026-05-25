Antonelli ha vinto anche a Montreal, portando a quattro il numero di successi consecutivi in questa stagione di F1. Hamilton e Verstappen sono arrivati rispettivamente secondo e terzo, completando il podio. La gara si è svolta nel circuito di Montreal il 24 maggio 2026. La vittoria di Antonelli si aggiunge alle precedenti di questa stagione, confermando la sua costanza in pista. La gara si è disputata senza incidenti di rilievo.

Montreal (Canada) 24 maggio 2026 – Il quarto vien da sé diceva Alberto Tomba quando dominava sulle piste da sci. Deve aver preso esempio dal suo concittadino Kimi Antonelli, che infila il poker, vincendo anche il Gran Premio del Canada. Si ritira nel bel mezzo di uno splendido duello George Russell, a causa di un problema di natura elettrica, allora spazio a Lewis Hamilton per arrivare secondo, suo miglior risultato da quando è in Ferrari. Completa il podio Max Verstappen, davanti a Charles Leclerc. Fuori dai punti entrambe le McLaren, vittime di una gara davvero sfortunata. La gara. Pioggia leggera al momento del via sul tracciato del Canada e in seconda fila sono le due McLaren a giocarsi l'azzardo della gomma intermedia fin dal via, mentre gli altri nelle prime otto posizioni scommettono tutti sulla gomma rossa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - F1 Canada: Antonelli vince anche a Montreal e fa poker, Hamilton e Verstappen sul podio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

F1 Canada: Antonelli fa poker e vince anche a Montreal, Hamilton e Verstappen sul podioIn occasione del Gran Premio di Montreal, un pilota ha conquistato la sua quarta vittoria consecutiva, vincendo anche questa volta.

LIVE F1, GP Canada 2026 in DIRETTA: Kimi Antonelli fa poker! Hamilton 2° dopo un duello con VerstappenDurante il Gran Premio del Canada del 2026, Kimi Antonelli ha vinto la sua quarta gara consecutiva, completando il podio con Hamilton in seconda...

Temi più discussi: F1: Canada; vince Antonelli, seconda la Ferrari di Hamilton; Formula 1, Gp Canada: vince Antonelli, seconda la Ferrari di Hamilton; F1 | Antonelli vince a Montreal e fa poker davanti a Hamilton e Max. Ritirato Russell; F1: Antonelli vince il Gp del Canada. Ferrari seconda e quarta.

Updated Post: Gran premio del Canada: vince Russel , sul podio Norris e Antonelli sportivo24.it/f1/195375-gran… x.com

GP Canada - Sprint Race: Vince Russell, ma che scintille con Antonelli! reddit

F1: Canada; vince Antonelli, seconda la Ferrari di HamiltonKimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio del Canada. Il pilota italiano ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton, seconda, e la la Red Bull di Max Verstappen. Quarta l'altra Rossa di Charle ... ansa.it

Diretta Formula 1 | Antonelli vince davanti Hamilton, out Russell! (Gp Canada 2026 Montréal, 24 maggio)Diretta Formula 1 gara live streaming video tv: chi sarà il vincitore del Gp Canada 2026 Montréal? Le Mercedes partono davanti a tutti. ilsussidiario.net