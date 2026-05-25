F1 Canada | Antonelli fa poker e vince anche a Montreal Hamilton e Verstappen sul podio

Notizia in breve

In occasione del Gran Premio di Montreal, un pilota ha conquistato la sua quarta vittoria consecutiva, vincendo anche questa volta. Hamilton e Verstappen sono stati rispettivamente secondo e terzo, salendo sul podio. La gara si è svolta senza eventi significativi di cronaca, con i tre classificati che hanno mantenuto le posizioni dall'inizio alla fine. La competizione si è conclusa con la conferma della leadership del vincitore in classifica.