F1 Canada | Antonelli fa poker e vince anche a Montreal Hamilton e Verstappen sul podio
In occasione del Gran Premio di Montreal, un pilota ha conquistato la sua quarta vittoria consecutiva, vincendo anche questa volta. Hamilton e Verstappen sono stati rispettivamente secondo e terzo, salendo sul podio. La gara si è svolta senza eventi significativi di cronaca, con i tre classificati che hanno mantenuto le posizioni dall'inizio alla fine. La competizione si è conclusa con la conferma della leadership del vincitore in classifica.
Montreal (Canada) 24 maggio 2026 – Il quarto vien da sé diceva Alberto Tomba quando dominava sulle piste da sci. Deve aver preso esempio dal suo concittadino Kimi Antonelli, che infila il poker, vincendo anche il Gran Premio del Canada. Si ritira nel bel mezzo di uno splendido duello George Russell, a causa di un problema di natura elettrica, allora spazio a Lewis Hamilton per arrivare secondo, suo miglior risultato da quando è in Ferrari. Completa il podio Max Verstappen, davanti a Charles Leclerc. Fuori dai punti entrambe le McLaren, vittime di una gara davvero sfortunata. La gara. Pioggia leggera al momento del via sul tracciato del Canada e in seconda fila sono le due McLaren a giocarsi l'azzardo della gomma intermedia fin dal via, mentre gli altri nelle prime otto posizioni scommettono tutti sulla gomma rossa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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