F1 Antonelli domina | tre vittorie e la leadership in Mercedes

Antonelli ha vinto le prime tre gare della stagione, portandosi in testa al campionato con la squadra Mercedes. La sua superiorità si è vista in pista, con una costanza che ha lasciato indietro gli altri piloti. La gestione della squadra Mercedes si distingue per un approccio più strategico e meno pressante rispetto a quello adottato in passato. La vettura presenta miglioramenti tecnici rispetto all’anno precedente, anche se non sono stati specificati i dettagli.

? Punti chiave Come ha fatto Antonelli a superare le lacune tecniche dell'anno scorso?. Perché la gestione della Mercedes è così diversa rispetto a Hamilton?. Quanto distacco riesce a mantenere il giovane pilota rispetto a George Russell?. Quali fattori tecnici permettono ad Antonelli di non sovrasfruttare gli pneumatici?.? In Breve Martin Brundle evidenzia migliorata gestione traiettorie e tattica rispetto all'anno precedente.. Jamie Chadwick nota distacco inferiore a un decimo da George Russell.. Successi consecutivi ottenuti nei Gran Premi di Cina, Giappone e Miami.. Mercedes integra talento del diciannovenne con supporto tecnico specializzato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Verstappen Spins, Chaos Erupts as Antonelli Dominates Miami Thriller

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